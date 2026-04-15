De Laurentiis ha annunciato le linee guida sul futuro del club, parlando di investimenti e cambiamenti nel calcio internazionale. Ha inoltre confermato la volontà di mantenere Antonio Conte come allenatore della squadra, evidenziando l’importanza del rapporto tra il tecnico e la squadra. Contestualmente, sono state illustrate le nuove strategie per le competizioni europee e le trasformazioni previste per il progetto sportivo.

Aurelio De Laurentiis ha tracciato una linea netta sul futuro del Napoli e sulle trasformazioni radicali che investranno il calcio globale, mettendo in chiaro le condizioni per la permanenza di Antonio Conte e delineando un nuovo ordine gerarchico per le competizioni europee. Il presidente azzurro ha espresso visioni drastiche sulla gestione dei tempi di gioco, sulla composizione dei campionati d’élite e sulla necessità di proteggere l’interesse delle nuove generazioni rispetto alla struttura attuale delle federazioni. La gestione del comando tecnico e il legame con l’allenatore. Il rapporto tra il patron del Napoli e la guida tecnica attuale si basa su una sintonia nata anni fa durante un incontro casuale alle Maldive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Laurentiis e Conte: il segreto del legame nato tra pesca e tattica

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