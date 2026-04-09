Nella nuova stagione di Affari Tuoi, una ballerina di Cagliari è tra i protagonisti. La sua presenza sul palcoscenico televisivo è collegata a un rapporto professionale che si è sviluppato nel tempo. Questo rapporto è nato alcuni anni fa durante le registrazioni di un talent show, e si è evoluto nel corso degli anni fino a portarla nel programma attuale. La ballerina ha partecipato a diverse attività legate al mondo dello spettacolo.

La nuova stagione di Affari Tuoi vede protagonista una giovane ballerina cagliaritana, la cui ascesa televisiva è legata a un sodalizio professionale nato anni fa tra i corridoi di Amici e consolidatosi sotto le luci di Rai1. Martina Miliddi, rivelazione del preserale, ha recentemente aperto il proprio cuore riguardo al rapporto con il conduttore Stefano De Martino e alle dinamiche di carriera che la separano da Samira Lui. Il legame professionale tra la danzatrice e il conduttore di Rai1. L’inserimento di nuovi elementi ritmici nel format di Affari Tuoi non è casuale, ma frutto di una precisa strategia di gestione del programma voluta da Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affari Tuoi: il legame segreto tra De Martino e Martina Miliddi

Ad Affari Tuoi, siparietto tra Martina Miliddi e Stefano De Martino: “Lei frequenta brutta gente, tipo me”Nella partita di Affari Tuoi del 14 febbraio non mancano i colpi di scena: Andrea da Bolzano sfida il Dottore in una partita complicata, ma a rubare...

“Basta”. Affari tuoi, De Martino costretto a intervenire dopo il gesto di Martina MiliddiAffari tuoi è tornato in prima serata su Rai 1 con una puntata andata in onda mercoledì 25 marzo, condotta da Stefano De Martino.

Affari Tuoi, polemiche del pubblico su Martina Miliddi: “Che ha combinato nel programma”

Temi più discussi: Ti ho conosciuto a Ibiza, abbiamo anche una foto insieme. Non ti ricorderai...: la confessione della concorrente di Affari Tuoi spiazza Stefano De Martino; Affari Tuoi, De Martino stavolta delude: manca lo show. Botto pasquale tra gli sbadigli; Martina Miliddi su Stefano De Martino: Mi sento protetta. Le parole su Samira; Ho preso il primo volo per lui: Martina Miliddi si confessa sul rapporto con Stefano De Martino.

Affari Tuoi, Martina Miliddi e la rivalità con Samira LuiMartina Miliddi fa chiarezza sui rumor con Stefano De Martino: nessun flirt ma solo amicizia. E smentisce anche la rivalità con Samira Lui ... quilink.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino prende il posto di Herbert. Il momento mozzafiato con MartinaAd Affari Tuoi Stefano De Martino festeggia la Pasqua con una puntata emozionante: la vincita e il momento con Martina ... dilei.it

Affari Tuoi non è più solo un gioco, ma anche e soprattutto show! Quali sorprese ci attendono per la puntata speciale: https://fanpa.ge/ETDQI - facebook.com facebook

Valle d’Aosta protagonista ad “Affari Tuoi”: il barman Bernie vince 30mila euro. #aostasera #società x.com