Lino Petrozzi torna con Tutt’altra vita | nuovo singolo tra pop anni ’70 ’80 e un amore nato a Vieste

Lino Petrozzi ha pubblicato il nuovo singolo “Tutt’altra vita”, disponibile sulle piattaforme digitali e in radio. Il brano combina elementi di pop degli anni ’70 e ’80, con un ritmo coinvolgente e melodie orecchiabili. La canzone narra di un amore nato a Vieste, portando nel sound un’atmosfera estiva e spensierata. Il singolo segna il ritorno dell’artista sulla scena musicale.

Lino Petrozzi torna sulle piattaforme digitali e in radio con "Tutt'altra vita", un singolo che riporta in scena il fascino senza tempo del pop anni '70 e '80, tra groove da pista, melodie immediate e una storia d'amore che profuma d'estate. Artista pugliese, nato a Foggia, Petrozzi è tra i protagonisti della scena pop italiana sin dagli anni Settanta. Cantante e musicista autodidatta, si distingue per una notevole estensione vocale e per una presenza scenica capace di conquistare pubblici diversi, dalle piazze ai teatri, passando per dancing e locali storici. Nel corso degli anni Ottanta ha collaborato anche come chitarrista con nomi come Patrick Samson, Rocky Roberts e Gino Santercole, costruendo un percorso ricco di esperienze e contaminazioni.