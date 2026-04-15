Dasà la memoria vince la mafia | la biblioteca dedicata a Russo

A Dasà, nel Vibonese, è stata inaugurata una biblioteca dedicata a Russo, vittima di mafia. L'iniziativa si inserisce in un percorso di commemorazione e valorizzazione della memoria storica locale. La struttura nasce dall'impegno di gruppi civili e istituzioni per preservare il ricordo di un sacrificio personale contro la criminalità organizzata. La biblioteca rappresenta un momento di riflessione e di riscatto culturale per la comunità.

A Dasà, nella provincia di Vibo Valentia, la memoria storica di un sacrificio individuale si trasforma in un progetto collettivo di riscatto culturale. Durante una cerimonia carica di emozione, la comunità ha celebrato l’intitolazione della sala conferenze della biblioteca comunale Piergiovanni Salimbeni a Giuseppe Russo Luzza, vittima della criminalità organizzata il 15 gennaio 1994. L’evento, che ha la partecipazione di familiari, autorità e rappresentanti dell’associazionismo, non è stato solo un atto di commemorazione per un uomo ucciso trentadue anni fa, ma un manifesto e sociale volto a trasformare il dolore in un motore di cittadinanza attiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dasà, la memoria vince la mafia: la biblioteca dedicata a Russo Notizie correlate Memoria e legalità, a Fontanelle una giornata dedicata alle vittime di mafia nel ricordo di LivatinoUn momento di memoria e impegno civile nel quartiere di Fontanelle per ricordare le vittime innocenti della mafia. Biblioteca Lucchesiana, si presenta la guida dedicata al patrimonio librarioSigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Un momento di valorizzazione del patrimonio...