Biblioteca Lucchesiana si presenta la guida dedicata al patrimonio librario

La Biblioteca Lucchesiana ha presentato una nuova guida dedicata al suo patrimonio librario, per far conoscere meglio i suoi tesori ai visitatori. La pubblicazione include dettagli su libri rari e documenti antichi che si trovano tra le sue pareti. Un esempio concreto è la sezione dedicata alle prime edizioni di poeti locali, spesso in mostra durante le visite guidate.

Giovedì 19 febbraio, alle ore 17,30, la biblioteca Lucchesiana ospiterà la presentazione della "Guida alla biblioteca Lucchesiana", iniziativa promossa nell'ambito delle attività della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento. L'evento si inserisce nel percorso di promozione e conoscenza dei beni librari e documentari conservati all'interno dell'istituzione culturale agrigentina, punto di riferimento per studiosi, ricercatori e appassionati di storia locale.