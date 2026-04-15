Darsena San Cataldo invasa dalle alghe | il gestore rinuncia alla concessione e accusa il Comune Si torna punto e a capo

La Darsena San Cataldo è stata invasa dalle alghe, portando il gestore a rinunciare alla concessione e a puntare il dito contro il Comune. Il rappresentante dell’attività ha dichiarato di non poter più gestire una struttura che si presenta inaccessibile, mettendo a rischio sia lui che i diportisti. La questione si riapre, tornando alla situazione precedente senza progressi evidenti.

«Non potevamo continuare a gestire una struttura inaccessibile, esponendo noi stessi e i diportisti a rischi concreti». La Salento Navigando di Morciano di Leuca rinuncia alla concessione per la darsena di San Cataldo e lo fa sbattendo la porta a Palazzo Carafa. Contro cui, senza alcuna remora l’amministratore unico della società Roberto Ciardo, punta il dito: «La responsabilità di quanto accade ricade interamente sull’Ente concedente, cui compete in via esclusiva la manutenzione e il dragaggio del canale di accesso». Nuovo capitolo, quindi, dell’infinita storia della darsena di San Cataldo che sembra proprio non riuscire a trovare pace. O, almeno, una soluzione che sia degna di questo nome.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Darsena San Cataldo invasa dalle alghe: il gestore rinuncia alla concessione e accusa il Comune. Si torna punto e a capo Parco della Resistenza, laghetti invasi dalle alghe: il Comune alla ricerca di una soluzione definitivaIl Parco della Resistenza rappresenta il principale polmone verde della città di Riccione e un punto di riferimento per cittadini e visitatori. Leggi anche: Stadio, stop alla concessione gratuita: il Bari dovrà pagare l'affitto, entro maggio nuovo gestore