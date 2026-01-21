Stadio stop alla concessione gratuita | il Bari dovrà pagare l' affitto entro maggio nuovo gestore

Lo stadio San Nicola di Bari non sarà più concesso gratuitamente. Il Comune sta preparando un bando per individuare un nuovo gestore, stabilendo un canone di affitto. La decisione mira a garantire una gestione sostenibile e trasparente dell’impianto, con l’obiettivo di trovare soluzioni adeguate entro maggio. La modifica rappresenta un passo importante nel processo di valorizzazione e sviluppo dello stadio.

Lo stadio San Nicola di Bari non sarà più dato in concessione gratuita. Il Comune sta predisponendo il bando, fissando un canone, per poter cercare il nuovo gestore, con la speranza di concludere tutte le procedure entro maggio, prima della fine dell'attuale concessione (ora gratuita alla Ssc Bari), evitando quindi di andare in proroga. Ieri mattina il capo di Gabinetto del sindaco Nicola Dentamaro, accompagnato dalla direttrice della ripartizione comunale Culture e Sport Luciana Cazzolla, è stato ascoltato in audizione dalla commissione consiliare congiunta Bilancio, Sport e Cura del territorio per illustrare tempi e condizioni della procedura finalizzata alla pubblicazione della prossima gara.

