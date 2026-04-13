Parco della Resistenza laghetti invasi dalle alghe | il Comune alla ricerca di una soluzione definitiva

Il Parco della Resistenza, il principale spazio verde della città, sta affrontando un problema di invasione di alghe nei laghetti. Il Comune ha avviato un processo per trovare una soluzione definitiva a questa situazione. La presenza di alghe ha causato preoccupazione tra chi frequenta il parco, che rappresenta un punto di ritrovo per residenti e visitatori. Le autorità stanno lavorando per risolvere la questione e tutelare quest’area pubblica.

Il Parco della Resistenza rappresenta il principale polmone verde della città di Riccione e un punto di riferimento per cittadini e visitatori. Proprio per questo, l’amministrazione comunale continua a monitorare con estrema attenzione lo stato di salute dei suoi laghetti, specchi d’acqua che da.🔗 Leggi su Riminitoday.it Pronostico Brann-Bologna: alla ricerca della guarigione definitivaBrann-Bologna è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45:... Rimini capitale della ricerca sulle alghe, assegnato il congresso con esperti in arrivo da tutto il mondoOltre 500 ricercatori attesi al Palacongressi per l’International Phycological Congress, l'evento internazionale nel 2029.