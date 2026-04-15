Dare dei limiti ai figli è un gesto d' amore

Dare dei limiti ai figli è un tema spesso discusso tra genitori e pedagogisti. Molti ritengono che stabilire regole sia un gesto di cura e protezione, mentre altri vedono in questa pratica un modo per educare alla responsabilità. Questa questione tocca aspetti pratici e emotivi delle relazioni familiari, e coinvolge spesso opinioni diverse sulla libertà e l’autorità. La discussione si inserisce in un panorama più ampio di approcci educativi e valori condivisi.

Gentile Direttore Feltri, lei per me è sempre stato un punto di riferimento, ed è per questo che oggi mi rivolgo a lei. Sono una madre di un bambino di cinque anni e mi porto dentro un dubbio continuo, che spesso si trasforma in senso di colpa. Quando lo rimprovero, quando cerco di correggerlo, quando gli nego qualcosa perché ha sbagliato, sto male. Mi sembra di essere troppo dura. A volte alzo anche la voce e poi mi sento in colpa per ore. Mi chiedo se sto sbagliando. Se educare significhi davvero far stare male un bambino, o se invece sia giusto così. La verità è che mi sento confusa, e vorrei solo capire se sto facendo il mio dovere o se, al contrario, sto ferendo mio figlio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dare dei limiti ai figli è un gesto d'amore Multi SubThe “Foolish” Prince Told a Stranger to Rebel—Not Knowing He Was the Emperor Notizie correlate Assegno Unico: stop ai limiti UE, nuovi diritti per i figli all’esteroIl Governo italiano, attraverso un emendamento al decreto PNRR (DL 19/2026), sta per estendere l’Assegno Unico Universale ai cittadini dell’Unione... Cos’è la Giornata dei Calzini Spaiati? Se un piccolo gesto può dare un messaggio grandeIndossare due calzini diversi può sembrare un gesto banale, ma è diventato un potente simbolo di inclusione e rispetto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Limiti ai social? Giusto, ma non basta. Patti digitali per educare insieme; Vietare i social fino ai 14 anni, le mail dei lettori: Sport e socialità per disconnettersi. Bene i divieti ma chi controlla?; Urbanistica di pace o di guerra? Elusività e limiti della disciplina; Debacle Mondiale, come riformare il calcio italiano? Il parere dei nostri lettori. Limiti ai social? Giusto, ma non basta. Patti digitali per educare insiemeAlla Camera un confronto bipartisan sull’importanza di formare all’uso responsabile degli smartphone. Mentre dal basso cresce un movimento di genitori, scuole, comuni e oratori ... avvenire.it «Diamo dei limiti all'AI». L'appello di oltre 200 scienziati, politici e premi Nobel: «Rischiamo di perdere il controllo»Se i Paesi non riescono a mettersi d'accordo su cosa fare con l'intelligenza artificiale, devono almeno concordare su cosa l'AI non può fare. È la premessa di un appello firmato da oltre duecento ... corriere.it La Presidente Semenzato: "È importante dare un inquadramento normativo autonomo e specifico nel codice penale". - facebook.com facebook Difendere e promuovere il Made in Italy significa dare attuazione concreta alla #Costituzione, rendendola ancora più viva nella quotidianità delle #imprese e dei #cittadini x.com