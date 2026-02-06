Cos’è la Giornata dei Calzini Spaiati? Se un piccolo gesto può dare un messaggio grande

La Giornata dei Calzini Spaiati si sta diffondendo tra scuole e aziende come un modo semplice per promuovere l’inclusione. Basta indossare due calzini diversi per mandare un messaggio forte: rispettare le differenze e essere se stessi. Un gesto semplice, che può sembrare insignificante, ma che in realtà aiuta a sensibilizzare su temi importanti.

Indossare due calzini diversi può sembrare un gesto banale, ma è diventato un potente simbolo di inclusione e rispetto. La Giornata dei Calzini Spaiati, celebrata in Italia il primo venerdì di febbraio, nasce come iniziativa per sensibilizzare bambini e adulti sul valore della diversità. Questa giornata è parte di un movimento più ampio, noto a livello internazionale come Odd Socks Day, che si tiene in date diverse a seconda del paese. L’obiettivo è semplice: ricordare che ogni persona è unica e che le differenze non solo vanno accettate, ma anche celebrate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Giornata dei Calzini Spaiati (@giornatacalzinispaiati) L’iniziativa è nata nel Regno Unito grazie all’Anti-Bullying Alliance, un’organizzazione impegnata nella lotta contro il bullismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Oggi a Pordenone si tiene la Giornata dei calzini spaiati, un evento che invita a riflettere contro il bullismo e l’esclusione.

Venerdì 6 febbraio 2026, a Pordenone si è svolta una giornata speciale contro il bullismo.

LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI - SPAIATI MA SPECIALI, CELEBRIAMO LA DIVERSITA'

Argomenti discussi: Giornata dei calzini spaiati 2026: educare alla diversità per contrastare bullismo e cyberbullismo - - Explora; 27 gennaio - Memoria dell'Olocausto; Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili; Giornata dei calzini spaiati, che cos'è e quando si festeggia?.

