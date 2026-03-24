Il ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato diversi articoli alimentari a base pollo. Si tratta di cotolette, bastoncini e crocchette di pollo del marchio Despar commercializzato come “pronti da cuocere” proprio del supermercato Despar. I rischi legati al consumo riguardano la presenza di indicazione di allergene errata. Nella nota di richiamo non vengono fatti inviti particolari. Le confezioni sono assolutamente sicure e consumabili per tutti, tranne per le persone celiache. Infatti compare l’etichetta “senza glutine”, ma in realtà lo contengono. Richiamo per prodotti a base pollo: rischio per i celiaci. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pollo richiamato al supermercato, etichetta sbagliata per il gluten free

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