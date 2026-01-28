Paura in Italia albero crolla sulla strada Immagini shock

Un albero è caduto questa mattina sulla strada principale di una città italiana, bloccando il traffico e creando scompiglio tra gli automobilisti. La pioggia torrenziale ha indebolito i rami, e alla fine uno di essi si è staccato, schiantandosi sulla carreggiata. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha svegliato tutti sul rischio di alberi malati o indeboliti dal maltempo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le autorità per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i det

Il cielo plumbeo sopra la città non lasciava presagire nulla di buono, scaricando una pioggia battente che da ore martellava incessantemente l'asfalto e le lamiere delle auto in sosta. Il vento, che soffiava a raffiche improvvise e brutali, faceva ondeggiare pericolosamente le chiome degli alberi, ormai troppo cariche di acqua e fatica. In un istante, il suono sordo di un legno che si spezza ha sovrastato il fragore del temporale: una mole enorme di rami e corteccia è precipitata con violenza inaudita, centrando in pieno una piccola utilitaria parcheggiata lungo il marciapiede. La lamiera ha ceduto sotto il peso insostenibile, accartocciandosi come fosse carta, mentre i vetri andavano in frantumi nel silenzio attonito di una strada che, solo per puro miracolo, in quel preciso istante non vedeva nessuno transitare.

