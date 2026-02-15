Danni per il maltempo albero crolla nel rione

Un albero si è abbattuto nel rione di Aversa a causa delle intense piogge che hanno colpito la zona nella notte. La caduta ha danneggiato alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze, creando disagi tra i residenti. La forte pioggia ha indebolito la stabilità del tronco, portandolo a crollare improvvisamente.

La segnalazione da via Filippo Saporito ad Aversa. I residenti chiedono interventi di messa in sicurezza Il maltempo sta provocando non pochi problemi ad Aversa. Nella notte, a causa della pioggia, si è verificato il cedimento della pavimentazione in basalto di via San Paolo, con una voragine che si è aperta e un’auto rimasta incastrata. Nel pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, un albero di grandi dimensioni è crollato all’interno del complesso popolare di via Filippo Saporito. Il fusto, sferzato dal forte vento spirato per l’intera giornata, si è abbattuto al centro della carreggiata. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte auto o pedoni.🔗 Leggi su Casertanews.it

Questa mattina all’ospedale Rizzoli di Ischia, un albero è crollato nel giardino, sfiorando un’ambulanza in sosta.

Un albero si è abbattuto sulla strada tra Marano e Camaldoli, creando disagi alla circolazione.

Maltempo a Genova, crolla muro durante la notte: oggi ancora allerta meteo gialla, parchi chiusi

