Danni per il maltempo albero crolla nel rione
Un albero si è abbattuto nel rione di Aversa a causa delle intense piogge che hanno colpito la zona nella notte. La caduta ha danneggiato alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze, creando disagi tra i residenti. La forte pioggia ha indebolito la stabilità del tronco, portandolo a crollare improvvisamente.
La segnalazione da via Filippo Saporito ad Aversa. I residenti chiedono interventi di messa in sicurezza Il maltempo sta provocando non pochi problemi ad Aversa. Nella notte, a causa della pioggia, si è verificato il cedimento della pavimentazione in basalto di via San Paolo, con una voragine che si è aperta e un’auto rimasta incastrata. Nel pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, un albero di grandi dimensioni è crollato all’interno del complesso popolare di via Filippo Saporito. Il fusto, sferzato dal forte vento spirato per l’intera giornata, si è abbattuto al centro della carreggiata. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte auto o pedoni.🔗 Leggi su Casertanews.it
Maltempo, albero crolla nel giardino dell'ospedale: ambulanza sfiorata
Questa mattina all’ospedale Rizzoli di Ischia, un albero è crollato nel giardino, sfiorando un’ambulanza in sosta.
Maltempo in Campania: crolla un albero tra Marano e Camaldoli, a Villaricca crolla una tettoia
Un albero si è abbattuto sulla strada tra Marano e Camaldoli, creando disagi alla circolazione.
Maltempo a Genova, crolla muro durante la notte: oggi ancora allerta meteo gialla, parchi chiusi
In Calabria ci sono danni e disagi nella piana di Sibari per il maltempoIl fiume Crati è esondato e la regione ha chiesto lo stato di emergenza; ci sono stati problemi anche in altre regioni del Sud Italia
+++ Danni maltempo: frane, voragini e allagamenti a Napoli e provincia +++
#Maltempo #Sassari, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per i danni causati dal forte vento: oltre 60 interventi svolti oggi in provincia.