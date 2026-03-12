Ciserano investe un motociclista e fugge | pirata della strada individuato e denunciato

A Ciserano un automobilista ha investito un motociclista e si è dato alla fuga. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Francesca e via Botticelli, poco dopo che l’ex sindaco era uscito da una riunione in Comune. L’uomo ha visto la persona distesa a terra accanto a una moto ferma nel mezzo dell’incrocio. Il pirata della strada è stato successivamente individuato e denunciato.

Ciserano. “Ero appena uscito da una riunione tenutasi in Comune e quando sono arrivato all’incrocio semaforico tra via Francesca e via Botticelli ho notato una persona distesa a terra ed immobile con vicino una moto al centro dell’incrocio – racconta l’ex sindaco (ora assessore, ndr) Enea Bagini -. Mi sono fermato ed ho prestato soccorso mettendo in sicurezza il ferito, proprio in un momento di forte presenza di traffico”. L’episodio si è verificato venerdì 13 febbraio lungo la Strada Provinciale 11 Francesca, nel tratto che attraversa l’abitato del paese. Un’auto, in pieno giorno, ha travolto un motociclista che stava percorrendo regolarmente la carreggiata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

