Ripa Teatina auto danneggia una panchina in piazza Marconi | responsabile individuato

L’amministrazione di Ripa Teatina ha già individuato chi ha rotto una panchina in piazza Marconi. L’incidente si è verificato quando un’auto ha urtato la panchina durante una manovra, causando danni che saranno presto sistemati. La comunicazione ufficiale arriva dal Comune, che ha già avviato le procedure per il ripristino.

Dal Comune arriva il ringraziamento rivolto ai cittadini che hanno segnalato l’accaduto, sottolineando l’importanza della collaborazione nella cura degli spazi pubblici La panchina danneggiata in piazza Marconi sarà presto ripristinata. Lo fa sapere l’amministrazione comunale di Ripa Teatina, che ha comunicato di aver già individuato il responsabile del danno, causato da un piccolo incidente d’auto durante una manovra. L’intervento di riparazione sarà effettuato a breve e sarà interamente a carico dell’automobilista, grazie alla relativa denuncia assicurativa. Dal Comune arriva anche un ringraziamento rivolto ai cittadini che hanno segnalato l’accaduto, sottolineando l’importanza della collaborazione nella cura degli spazi pubblici.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Ripa Teatina

Il 28 dicembre, la classe 1955 di Ripa Teatina si è riunita al Castello d’Abruzzo per un incontro conviviale, occasione di festa e ricordo.

Un'auto danneggiata in strada ha portato all'individuazione del responsabile grazie all'intervento della polizia locale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ripa Teatina

Ripa Teatina, auto danneggia una panchina in piazza Marconi: responsabile individuatoDal Comune arriva il ringraziamento rivolto ai cittadini che hanno segnalato l’accaduto, sottolineando l’importanza della collaborazione nella cura degli spazi pubblici ... chietitoday.it

Un saluto speciale ad Antonio Esposito! Nella giornata di ieri il Comune di Ripa Teatina ha salutato Antonio Esposito, storico dipendente dell’area tecnica, che dal 31 gennaio andrà in pensione dopo oltre 18 anni di servizio nell'Ente. Entrato in squadra dur - facebook.com facebook