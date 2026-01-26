Verso Bologna-Milan Italiano non avrà il suo portiere titolare | Skorupski è stato espulso col Genoa

Durante la partita tra Genoa e Bologna, il portiere rossoblù Lukasz Skorupski è stato espulso per un fallo sulla linea di metà campo, lasciando i suoi in dieci uomini. Di conseguenza, nel prossimo incontro tra Bologna e Milan, l’Italia non potrà contare sul suo portiere titolare. Questa assenza potrebbe influenzare la strategia della squadra e le dinamiche della partita.

Archiviata la partita contro la Roma di Gian Piero Gasperini disputata allo 'Stadio Olimpico', il Milan di Massimiliano Allegri inizia a pensare alla prossima gara di Serie A. I rossoneri affronteranno nel prossimo impegno di campionato il Bologna di Vincenzo Italiano. Appuntamento fissato alle ore 20:45 di martedì 3 febbraio allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. I rossoblù stanno vivendo il momento peggiore della gestione Vincenzo Italiano. Nelle ultime 9 gare disputate, tra Serie A ed Europa League, il Bologna ha vinto una sola volta (contro il Verona) e perso ben 5 volte.

