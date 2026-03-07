L’allenatore ha quasi tutta la rosa a disposizione, esclusi Ionita, ancora infortunato, e De Col. La squadra si allena intensamente ad Arezzo in vista della partita di lunedì a Campobasso, che si giocherà alle 20. Bucchi motiva i giocatori per ripartire con energia e concentrazione. La preparazione si svolge con impegno per affrontare la sfida in programma.

AREZZO Ore intense di lavoro sul campo per preparare la sfida di lunedì a Campobasso, con calcio d’inizio alle ore 20.30 e valida per la 31esima giornata di campionato. La squadra, reduce dalla sconfitta interna con la Ternana, vuole archiviare subito il passo falso e raccogliere le energie fisiche e mentali per ripartire di slancio e tornare con dei punti dal Molise, condizione necessaria per difendere il primato da Ascoli e Ravenna, che si sfideranno tra loro, in contemporanea alla partita degli amaranto, in casa dei bianconeri. Il gruppo ha sostenuto un allenamento pomeridiano a porte chiuse ieri e resta blindato anche oggi e domani, quando effettuerà una seduta mattutina prima di partire per il capoluogo molisano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il notiziario: l’allenatore avrà praticamente tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per Ionita che resta ai box e De Col. Bucchi carica la squadra: ripartire con slancio

Il notiziario. De Col da recuperare. Anche Chierico ai boxL’Arezzo ha già ripreso la preparazione al centro sportivo "Giusy Conti" di Rigutino in vista dell’ultima gara del 2025, la trasferta di sabato a...

Bucchi suona la carica col Guidonia: "Non è certo il momento di gestire"di Luca Amorosi Ravenna e Ascoli scendono tutte in campo questa sera e allo stesso orario.

Contenuti utili per approfondire Il notiziario l'allenatore avrà....

Il notiziario. Come cambia il modulo con Ionita infortunatoArrivato nei primi giorni di gennaio, con il mercato invernale appena aperto, Artur Ionita (nella foto) si è preso subito l’Arezzo. Cristian Bucchi lo ha schierato titolare poche ore dopo l’arrivo ... lanazione.it

Si complicano le scelte di Bucchi in vista delle prossime gare. Ionita salterà anche il Ravenna. Lo stop dopo l’esito degli esamiAREZZO Oltre alla trasferta di Gubbio, l’Arezzo dovrà fare a meno, quasi certamente, di Artur Ionita (nella foto) anche nello scontro diretto contro il Ravenna del 1° marzo. Gli esami strumentali ai q ... sport.quotidiano.net