Dalle strade de L’Avana a Pavullo Il viaggio musicale di Ana Carla Maza

Il 16 aprile alle 21, il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo ospiterà il concerto di Ana Carla Maza, artista cubana nota per il suo stile musicale. La serata segna la prima tappa in Emilia-Romagna del suo tour mondiale Alamar. La stagione 20252026, organizzata da ATER Fondazione, si conclude con questo evento, che porta sul palco la musica proveniente dalle strade de L’Avana.

La stagione 20252026 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) curata da ATER Fondazione si conclude giovedì prossimo 16 aprile alle 21 con il concerto dell’artista cubana Ana Carla Maza, per la prima tappa in Emilia- Romagna del suo Alamar World Tour.L’evento si.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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