Domani sera, il Blue Note di via Borsieri ospiterà Ana Carla Maza, artista cubana nota per il suo stile che unisce elementi di musica classica e sonorità tropicali. La musicista, che ha vissuto l’esilio, si esibirà con il suo nuovo progetto discografico, portando sul palco il suo violino. La performance si inserisce in una serie di eventi dedicati alla musica internazionale nella scena milanese.

La scena musicale milanese si prepara ad accogliere una proposta che fonde rigore accademico e vibrazioni tropicali: domani, presso il Blue Note di via Borsieri, Ana Carla Maza presenterà il suo nuovo progetto discografico. L’artista cubana di 30 anni, violinista classica con un approccio rivoluzionario ai ritmi caraibici, porterà sul palco i brani del disco Alamar, la cui uscita ufficiale è prevista per questo venerdì. Dall’esilio alla musica: le radici profonde di Alamar. Il titolo dell’ultimo lavoro di Ana Carla Maza non è una semplice scelta estetica, ma un richiamo diretto al quartiere dell’Avana in cui è cresciuta. Il termine identifica una zona legata a una storia di resilienza collettiva: l’edificio dei Cileni, dove la musicista è nata, ospitò in passato ben 180 bambini cileni in seguito al golpe di Pinochet.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’esilio ai ritmi di Cuba: il violino rivoluzionario di Ana Carla Maza

Ana Carla Maza, cantante e violoncellista cubana è in tour in Italia per presentare il nuovo album di inediti. L'abbiamo intervistataNella sua voce e nel suono del suo violoncello convivono jazz e musica latina, ritmi cubani e rigore classico.

Sold out alla Sala dei Giganti: Ana Carla Maza apre a Padova la tournée italiana di AlamarSold out a Padova per la prima data italiana della tournée: un viaggio musicale tra jazz, sonorità latine e racconto personale Sala dei Giganti...