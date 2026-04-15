Dalle sneaker al tappeto per il salotto il trend del leopardato è qui per dare un tocco wild alla tua vita

Negli ultimi tempi il look leopardato si è diffuso in molteplici ambiti, passando dalle scarpe alle decorazioni per la casa. Questo stile, che richiama un aspetto selvaggio e audace, trova spazio sia nell’abbigliamento che negli oggetti di uso quotidiano. La tendenza si manifesta attraverso una varietà di prodotti, offrendo alternative per chi vuole aggiungere un tocco deciso al proprio stile o ambiente.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Cosa rappresenta oggi l' animal print? Nel corso del tempo i fattori scatenanti della febbre collettiva per il maculato - e per il leopardato, in particolare - sono stati tantissimi. D'altronde indossare la stampa animalier con orgoglio, e con un pizzico di esplicita provocazione, è un trend che affonda le proprie radici nella notte dei tempi, nella fascinazione per l'esotico e nella rappresentazione degli istinti ancestrali. Per semplificazione: una giacca,...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Dalle sneaker al tappeto per il salotto, il trend del leopardato è qui per dare un tocco wild alla tua vita Notizie correlate Anticipazioni Milano Design Week 2026 per dare nuova vita al salottoOgni anno, ad aprile, Milano diventa il centro della scena progettuale internazionale. Blu, azzurro e dintorni, come arredare la casa secondo il trend cromatico del momento dal salotto alla cucinaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.