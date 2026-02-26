anticipazioni milano design week 2026 per dare nuova vita al salotto

Ogni anno, ad aprile, Milano diventa il centro della scena progettuale internazionale. La Milano Design Week non è solo una vetrina di novità, ma un termometro preciso di come cambiano le nostre abitudini domestiche. Per il 2026, le prime anticipazioni raccontano una trasformazione profonda del salotto, da sempre cuore conviviale della casa. L’area living abbandona le rigidità formali e si muove verso un’identità più fluida e materica, in dialogo costante con la natura e con lo spazio esterno. Le superfici diventano dinamiche, i volumi si fanno scultorei, i confini tra dentro e fuori si assottigliano. 🔗 Leggi su Dilei.it

