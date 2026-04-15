Dalle periferie francesi al trionfo a Venezia | arriva il nuovo trailer

È stato pubblicato il nuovo trailer italiano del film “E i figli dopo di loro”, diretto dai fratelli Ludovic e Zoran Boukherma. Le immagini mostrano alcune scene tratte dal film, che ha avuto una presentazione a Venezia. Il trailer permette di vedere alcune sequenze e dettagli delle riprese, offrendo un’anticipazione sulla trama e sull’atmosfera della pellicola.

Il trailer italiano di E i figli dopo di loro è finalmente disponibile, svelando le prime immagini del film diretto dai fratelli Ludovic e Zoran Boukherma. La pellicola, che porterà sul grande schermo in Italia il 14 maggio grazie a Fandango Distribuzione, racconta l’evoluzione di tre adolescenti attraverso quattro estati trascorse in una zona periferica dell’est della Francia durante gli anni Novanta. La narrazione si apre nel caldo agosto del 1992, in una valle dove il silenzio delle fabbriche abbandonate e degli altiforni ormai spenti definisce il paesaggio. Qui, il quattordicenne Anthony, interpretato da Paul Kircher, cerca di passare il tempo insieme al proprio cugino presso le rive di un lago.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle periferie francesi al trionfo a Venezia: arriva il nuovo trailer Notizie correlate Brindisi, il trionfo del “No”: il grido di riscatto parte dalle periferieIl Partito democratico commenta l’esito del referendum: “Una lezione di democrazia dai quartieri popolari. Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailerI protagonisti del sequel animato sono pronti a tornare sul grande schermo per una nuova avvincente avventura nel mondo creato da Nintendo. Contenuti e approfondimenti VENEZIA | ANDREA MARTELLA: «RIPARTIRE DALLE PERIFERIE E PIU’ SICUREZZA»11/04/2026 VENEZIA – La campagna elettorale del centrosinistra passa per Zelarino, dove il candidato Andrea Martella ha inaugurato, alla presenza dei residenti, una sede elettorale. || Riportare le pe ... antennatre.medianordest.it Venezia, ecco il nuovo difensore: Sidibé ha firmato un triennale con opzioneNuovo innesto in difesa per la difesa di Giovanni Stroppa . Il Venezia ha infatti annunciato l'arrivo del centrale francese Sidibe dal Koper per completare il reparto arretrato in vista del campionato ... tuttomercatoweb.com