Super Mario Galaxy Il Film | arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailer

I protagonisti del sequel animato sono pronti a tornare sul grande schermo per una nuova avvincente avventura nel mondo creato da Nintendo. È stato distribuito online il nuovo trailer di Super Mario Galaxy Il Film, il secondo capitolo del franchise animato con protagonista il celebre idraulico creato da Nintendo e protagonista di innumerevoli avventure sullo schermo. Ora, in attesa di vedere il nuovo film sul grande schermo, è stato pubblicato online il trailer di Super Mario Galaxy Il Film che riporta al centro della trama due personaggi iconici come Mario e suo fratello Luigi, protagonisti anche dei vari videogiochi del franchise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Super Mario Galaxy Il Film, il nuovo trailer doppiato in italiano mostra Yoshi e tante altre sorpreseNintendo ha rilasciato il secondo trailer ufficiale di Super Mario Galaxy Il Film, doppiato in italiano.

