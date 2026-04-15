Dalle foto di Trump al principe Andrew | le scuse più assurde dei leader

Lunedì, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dovuto rimuovere un’immagine pubblicata sui social media, in cui si mostrava con un’immagine che lo ritraeva in modo simile a Gesù Cristo mentre curava un malato. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i suoi sostenitori evangelici, portando alla sua decisione di fare un passo indietro. Nel frattempo, sono circolate anche foto del principe Andrew in situazioni imbarazzanti, accompagnate da scuse che sono state considerate poco credibili.

L’ex presidente statunitense Donald Trump ha dovuto fare un passo indietro lunedì dopo aver scatenato l’ira dei suoi alleati cristiani evangelici per la condivisione di un’immagine che lo ritraeva in una veste simile a quella di Gesù Cristo mentre guarisce un malato. Invece di porgere le proprie scuse, il americano ha giustificato l’accaduto davanti ai media sostenendo di aver pensato di apparire nel ruolo di un medico. Questa recente vicenda ha riaperto il dibattito sulle giustificazioni più bizzarre e creative utilizzate dai leader politici per spiegare comportamenti controversi o errori clamorosi. Dalle corti europee ai salotti della politica italiana, la storia della leadership è costellata di tentativi di trasformare il ridicolo in una difesa plausibile, spesso con esiti che hanno alimentato il sarcasmo globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle foto di Trump al principe Andrew: le scuse più assurde dei leader Le richieste più assurde dei milionari sui jet privati, dalle pareti in cashmere ai tappeti di setaAvere un jet privato non è da tutti ma la cosa che in pochi sanno è che i proprietari milionari di questi veicoli richiedono delle personalizzazioni... Sempre più ombre sul principe Andrew Windsor, dopo i nuovi file pubblici di EpsteinUna seconda donna sostiene di essere stata mandata nel Regno Unito da Jeffrey Epstein per avere un rapporto sessuale con Andrew Mountbatten-Windsor,...