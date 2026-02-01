Sempre più ombre sul principe Andrew Windsor dopo i nuovi file pubblici di Epstein

Una nuova accusa mette ancora più pressione sul principe Andrew. Una seconda donna sostiene di essere stata inviata nel Regno Unito da Jeffrey Epstein per avere un rapporto sessuale con lui. L’avvocato della donna ha confermato la notizia alla BBC, aggiungendo dettagli che rafforzano i dubbi sulla sua posizione. La vicenda si fa sempre più complicata, mentre emergono nuovi file pubblici che coinvolgono Epstein e il membro della famiglia reale.

Una seconda donna sostiene di essere stata mandata nel Regno Unito da Jeffrey Epstein per avere un rapporto sessuale con Andrew Mountbatten-Windsor, ha detto il suo avvocato alla BBC. L’incontro sarebbe avvenuto nel 2010 presso la residenza dell’ex principe, la Royal Lodge. La donna, che non è britannica, all’epoca aveva circa 20 anni. L’avvocato della donna, Brad Edwards dello studio legale statunitense Edwards Henderson, ha dichiarato che dopo aver trascorso la notte con Andrew, le è stato anche offerto un giro a Buckingham Palace e un tè. “Stiamo parlando di almeno una donna che è stata mandata da Jeffrey Epstein dal principe Andrea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

