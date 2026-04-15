Nell’ultima puntata di Run2u, trasmissione dedicata agli atleti impegnati in discipline diverse, si è parlato di Lucia Arnoldo, una giovane atleta di 20 anni che compete nel cross internazionale e si dedica anche agli studi di Biotecnologie. La sua presenza nel mondo del cross e la sua doppia carriera sono state al centro dell’attenzione, offrendo uno sguardo sulla sua quotidianità tra allenamenti impegnativi e studio.

Cosa spinge una ragazza di 20 anni a sfidare il fango di un cross mondiale e le pendenze impossibili delle montagne, il tutto mentre prepara esami di Biotecnologie? Oggi a Run2u (Puntata 14 – Stagione 2026) abbiamo l’onore di ospitare Lucia Arnoldo. Non parleremo solo di medaglie d’oro e cronometri, ma della forza di una ragazza che ha scelto di non scegliere, portando avanti con la stessa grinta studio e sport d’élite. Dalla sua Zoldo fino al tetto del mondo: scopriamo insieme il dietro le quinte di un talento puro. Vi aspettiamo in diretta!” Benvenuti alla puntata N. 14 del 2026 di Run2u! In questo episodio speciale abbiamo come ospite d’eccezione Lucia Arnoldo, la stella dell’Atletica Dolomiti Belluno che sta riscrivendo la storia del mezzofondo e della corsa in montagna italiana.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dalle Dolomiti all’Oro nel Cross: l’ascesa di Lucia Arnoldo e la Dual Career a Run2u

Dalle Dolomiti all'Oro nel Cross: l'ascesa di Lucia Arnoldo e la Dual Career a Run2u

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