Dual career | la scommessa di Milano Cortina 2026 per non lasciare soli gli atleti dopo lo sport

Milano Cortina 2026 punta a sostenere gli atleti anche dopo il ritiro, perché molti di loro faticano a trovare un nuovo lavoro. Il Comitato olimpico ha deciso di investire sulla formazione e sulle competenze, per garantire un futuro più stabile agli sportivi. In concreto, sono previsti corsi e programmi di supporto che coinvolgono direttamente gli atleti durante il percorso olimpico.

Qui entra in gioco la legacy, l'eredità che ogni evento sportivo lascia al tessuto economico e sociale. Un lavoro importante, a cui non si sottrae Milano Cortina 2026 che ha scelto di concentrarsi, tra le molte possibili strade della legacy positiva, proprio sul lascito di competenze. In particolare si parla di dual career, uno dei pilastri meno visibili ma più strutturali del progetto olimpico italiano. Un tema che per il Comitato Organizzatore non è una voce accessoria, ma una leva di trasformazione culturale. E che ha in Diana Bianchedi, ex campionessa olimpica di scherma, medico e oggi Chief Strategy Planning and Legacy di Milano Cortina 2026, una delle sue principali interpreti.