Federica Brignone torna a sorridere e conquista l’oro nel superG alle Olimpiadi di Pechino. Dopo un lungo calvario iniziato il 3 aprile 2025, la campionessa italiana ha scritto il capitolo più bello della sua carriera. La gara è stata una vera sorpresa, e il suo percorso di riscatto ha emozionato tutti gli appassionati.

Sembrava tutto finito quel 3 Aprile 2025, ma proprio da quel giorno è cominciata una storia che ha del miracoloso e che in questo 12 Febbraio scrive il capito finale più bello e più emozionante. Federica Brignone è la nuova campionessa olimpica di superG, vince la sua prima medaglia d’oro olimpica della carriera, lo fa a Cortina davanti ai tifosi italiani, davanti alla sua famiglia, con il fratello Davide in partenza completamente in lacrime. Quelle stesse lacrime di gioia al parterre anche per la Tigre di La Salle, perchè solo Federica sa quello che ha vissuto in quest’ultimo anno e quanto è stato difficile il cammino per arrivare a questa gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LA PERLA DELLE DOLOMITI! Federica Brignone, è un miracolo! Oro nel superG, campionessa olimpica dopo il calvario!

Questa mattina, Federica Brignone ha scritto una pagina memorabile dello sci alpino italiano e mondiale.

Questa mattina Federica Brignone ha annunciato ufficialmente che prenderà parte al superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Mattarella scatenato all'arrivo di Federica Brignone, medaglia d'oro in Supergigante a Cortina - facebook.com facebook

È di Federica Brignone l'oro del superG femminile alle Olimpiadi. La tigre dello sci azzurro ha conquistato il podio davanti al presidente Mattarella che era ai piedi delle Tofane a Cortina, proprio per tifare la nazionale. "Ho provato a fare il massimo, ma non pen x.com