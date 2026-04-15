Il tema del gas russo torna al centro dell’attenzione, con le dichiarazioni di un top manager del settore energetico che propone di sospendere il bando previsto per il 2027 sui 20 miliardi di GNL provenienti dalla Russia. Nel frattempo, le sanzioni introdotte dall’amministrazione statunitense di Trump continuano a influenzare il mercato energetico europeo, inclusa l’Italia, che dipende in parte dalle forniture russe.

“Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono dalla Russia”. Le parole di Claudio Descalzi, Ceo di Eni dal maggio 2014 e recentemente riconfermato dal governo Meloni, pronunciate domenica scorsa alla scuola politica della Lega, arrivano in un momento particolarmente delicato. Richiamano implicitamente un’esigenza industriale e sistemica che torna a farsi sentire nel pieno di una nuova fase di instabilità energetica globale, prodotta dalla guerra di Usa e Israele contro l’Iran e dal blocco del corridoio degli idrocarburi che passa per lo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalle aperture di Descalzi alle sanzioni di Trump, il gas russo torna a pesare sull’Italia

Notizie correlate

Leggi anche: Eni, perché Descalzi vuole il gas russo

Descalzi (Eni): “Sospendere il bando sul gas russo”“Sul gas penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il 1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi che vengono dalla Russia” ha detto...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: L'apertura di Descalzi diventa un caso: Venga a spiegare in Parlamento; Gas russo, Meloni: Capisco De Scalzi, ma nel 2027 spero ci sarà la pace; Lorenzo Mariani guiderà Leonardo, confermati Descalzi all'Eni e Cattaneo all'Enel; Perché Eni rivuole importare gas dalla Russia in Italia.

Dalle aperture di Descalzi alle sanzioni di Trump, il gas russo torna a pesare sull’ItaliaPenso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono dalla Russia. Le parole di Claudio Descalzi, Ceo di ... formiche.net

Blocco di Hormuz, l’allarme di Descalzi: In gioco l’industria UE. Stop al bando sul gas russoL’ad di Eni sposta il dibattito dai prezzi agli approvvigionamenti di gas e greggio. Rivediamo le nostre strategie dal 2027 ... msn.com

Assegnati, a #PalazzoPiacentini, i #PremiLeonardo 2026, dedicati all’eccellenza del #MadeinItaly nel mondo. Riconoscimenti a Claudio #Descalzi (Eni), Christophe #Weber (Takeda), Giovanni #Malagò (Fondazione Milano Cortina 2026), Reem bint Ebr - facebook.com facebook

"Descalzi parla come operatore, la scelta Ue di cessare con il gas russo a fine 2026 è una scelta precisa di appoggio all' #Ucraina, più avanti si vedrà": così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ( @MASE_IT), Pichetto Fratin ( @GPichetto) al S x.com