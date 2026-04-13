L’amministratore delegato di Eni ha annunciato la sospensione del bando sul gas proveniente dalla Russia. La decisione arriva in un momento di crescente complessità nel settore energetico, con tensioni e negoziati in corso a livello internazionale. La sospensione riguarda specifici contratti e procedure di approvvigionamento, senza ulteriori dettagli sui tempi o le motivazioni precise. La notizia si inserisce in un quadro di evoluzione delle strategie aziendali in risposta alle condizioni di mercato.

“Sul gas penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il 1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi che vengono dalla Russia” ha detto a margine di un intervento alla Scuola di formazione politica della Lega che si è tenuta ieri a Roma. “La flessibilità sulla rete la dà il gas, non le rinnovabili e neanche il nucleare che non abbiamo”. “Di gas ne abbiamo bisogno e bisogna rendersi conto di queste cose. Abbiamo una società che vive con questo gas. Quindi, secondo me sul gas – ha chiosato il numero uno di Eni – è necessario rivedere” il bando russo. Il divieto totale di importare il gas di Mosca è stato approvato lo scorso 26 gennaio dal Consiglio Ue.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Descalzi (Eni): “Sospendere il bando sul gas russo”

Descalzi (Eni): "Necessario sospendere il bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono...

Descalzi: "Sospendere bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono...