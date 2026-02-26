Gli ex lavoratori Almaviva tornano a protestare | Servizi per i cittadini fermi e noi ancora a casa

Gli ex lavoratori di Almaviva tornano a manifestare, lamentando servizi pubblici bloccati e loro ancora senza lavoro. Dopo mesi di attese e promesse non mantenute, decidono di scendere di nuovo in piazza per chiedere risposte concrete. La situazione rimane critica, e la mobilitazione si estende a diverse sigle sindacali, determinata a far ascoltare le proprie ragioni.

“Non c’è più tempo per le attese, la pazienza è finita”. Dopo i ripetuti appelli rimasti inascoltati e il perdurare di una situazione ormai insostenibile, gli ex lavoratori Almaviva annunciano una giornata di mobilitazione permanente indetta da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Almaviva Contact, tornano in piazza i lavoratori: protesta davanti all'Ars Servizi cimiteriali a Terni Reti, fuoco incrociato su Palazzo Spada: “Scelta che penalizza cittadini e lavoratori”L’alleanza delle cooperative dell’Umbria interviene con una nota critica sulla decisione del Comune di Terni di affidare l’intera gestione dei... Argomenti discussi: La Regione non firma i decreti, il nuovo numero verde non parte. Ex lavoratori di Almaviva a spasso. Gli ex lavoratori Almaviva tornano a protestare: Servizi per i cittadini fermi e noi ancora a casaManifestazione in piazza Indipendenza il 3 marzo. La giornata di mobilitazione permanente è indetta da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni ... palermotoday.it Ex lavoratori Almaviva: il 3 marzo sit-in davanti alla Presidenza della RegioneNon siamo più disposti ad accettare promesse che non si traducono in atti concreti, dichiarano i portavoce della mobilitazione. Il sit-in del 3 marzo è solo l’inizio di una stagione di lotta che ... livesicilia.it