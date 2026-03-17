Archivio Italia il nuovo progetto di Vanity Fair dedicato alle storie umane nel mondo dell’artigianato
Per la sua prima edizione, Archivio Italia presenta la mostra Insieme, ideata e curata da Sabato De Sarno con un intervento artistico di JR - Inside Out Project. Dal 21 al 26 aprile, alla Piscina Cozzi, nel Porta Venezia Design District di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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