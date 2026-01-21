L’ufficio postale di piazza delle Erbe a San Gimignano sarà temporaneamente chiuso fino al 26 marzo per lavori di manutenzione. Per garantire comunque i servizi ai cittadini, è stato attivato un servizio di navetta gratuita che collega l’ufficio chiuso alle altre filiali della zona. Si invitano gli utenti a pianificare i propri spostamenti in accordo con questa soluzione temporanea.

Nella silenziosa San Gimignano anche il cancello della porta delle Poste Italiane di piazza delle Erbe è stato chiuso fino al 26 marzo. Non per ferie, ma per lavori interni. Questa volta in soccorso e per eliminare un certo disagi alla comunità per raggiungere le sedi degli uffici postali vicini dalle torri sono state aperte le Poste sia ai Foci nel comune di Poggibonsi sia nella frazione di Ulignano. I cittadini delle torri hanno tirato un sospiro di sollievo perchè potranno contare su un particolare servizio di navetta di accompagnamento, organizzato dal Comune, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dei volontari dell’Associazione Auser di San Gimignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ufficio postale chiuso per lavori. Al via il servizio di navetta gratuita

Leggi anche: Chiuso per lavori l'ufficio postale di lungarno Gambacorti

Leggi anche: Santa Severa, chiuso per lavori l’ufficio postale di via della Monacella

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ufficio postale chiuso per lavori a San Gimignano: un servizio di accompagnamento grazie a Comune e Auser; Ufficio postale chiuso per lavori. Al via il servizio di navetta gratuita; Santa Severa, ufficio postale chiuso per lavori: stop ai servizi da oggi fino al 19 gennaio - Quotidiano La; Revello, ufficio postale chiuso dal 28 gennaio fino al 4 maggio.

Ufficio postale chiuso per lavori. Al via il servizio di navetta gratuitaNella silenziosa San Gimignano anche il cancello della porta delle Poste Italiane di piazza delle Erbe è stato chiuso fino al 26 marzo. Non per ferie, ma per lavori interni. Questa volta in soccorso e ... lanazione.it

Santa Teresa, l'ufficio postale centrale rimane chiuso al pubblico per quattro mesiRimarrà chiuso per quattro mesi l'ufficio postale centrale di Santa Teresa di Riva. Da lunedì 12 gennaio, infatti, partiranno i lavori di ammodernamento programmati da Poste Italiane per migliorare la ... sikilynews.it

CRONACA | Tentò una rapina armata all’ufficio postale di Trappitello: il GIP dispone la libertà vigilata per un ventitreenne presso una comunità terapeutica assistita. - facebook.com facebook