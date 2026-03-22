Il dato delle ore 19 ridisegna il quadro in modo netto, ma soprattutto conferma con precisione ciò che i sondaggisti avevano indicato già prima del voto: l’affluenza si attesta intorno al 38%, un livello alto che non sorprende gli analisti, bensì ne rafforza le previsioni. Non è solo un aggiornamento statistico, ma la verifica concreta di uno scenario anticipato nelle ore precedenti alle urne. La traiettoria del referendum, infatti, non è più incerta: si sta consolidando dentro un modello di partecipazione elevata che gli esperti avevano già individuato come decisivo e che storicamente favorisce il Sì. La soglia delle 19 rappresenta da sempre il momento chiave per interpretare l’andamento del voto, ed è proprio qui che emerge la corrispondenza più evidente tra previsioni e realtà. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum giustizia, affluenza al 38%: Secondo i sondaggisti così il Sì accelera e il margine si allarga

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