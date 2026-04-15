Dall' Aca il dodicesimo aggiornamento sulla sospensione idrica | il punto della situazione

L'Aca ha diffuso il dodicesimo aggiornamento sulla sospensione idrica che interessa 19 comuni tra le province di Pescara, Chieti e Teramo. Secondo quanto comunicato, la rete idrica si sta avvicinando alla normalità su tutto il territorio coinvolto. L'azienda ha specificato che le operazioni di ripristino sono in corso e che la situazione sta migliorando progressivamente.

L'Aca, con il dodicesimo aggiornamento informativo dall'inizio della maxi sospensione idrica in 19 comuni fra le province di Pescara, Chieti e Teramo ha fatto il punto della situazione, dichiarando che sulla rete idrica è ormai pressoché tornata alla completa normalità sull'intero territorio.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate L'Aca sulla sospensione idrica: "Le manovre tecniche hanno evitato disagi più ampi, a Spoltore serbatoio svuotato"Tramite una nota, l'Aca chiarisce che non vi è stata alcuna disparità di trattamento tra i comuni: i risultati ottenuti sono frutto esclusivo della... Un vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprileL'azienda idrica ha fornito un documento con una serie di informazioni e misure da adottare per gli enti locali coinvolti nella maxi sospensione... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Niente uso dell'acqua durante i lavori Aca del 13 e del 14 aprile: tutte le misure e le zone della città che rimarranno a secco; Si è concluso con successo il maxi intervento Aca, già iniziate le operazioni di reimmissione dell'acqua: gli aggiornamenti; Un vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprile; Sospensione idrica del 13 e 14 aprile prossimi: Aca incontra le associazioni di categoria. Dall'Aca il dodicesimo aggiornamento sulla sospensione idrica: il punto della situazioneL'Aca con l'aggiornamento del pomeriggio fa sapere che la situazione è ormai pressoché tornata alla completa normalità sull'intero territorio interessato dagli interventi ma resta il divieto di consum ... ilpescara.it AGGIORNAMENTO Bolle d'aria e alcune perdite d'acqua causate dalla rimessa in pressione risolte dai tecnici dell'Aca Leggi qui: https://cityne.ws/1wLEM facebook Maxi intervento Aca: a tarda sera terminano gli interventi, dall'alba il ritorno dell'acqua lento e monitorato x.com