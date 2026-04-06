Un vademecum dell' Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprile

L’Aca, azienda pubblica responsabile della gestione del servizio idrico nelle province di Pescara e Chieti, ha distribuito un vademecum destinato agli enti locali. Il documento fornisce indicazioni pratiche e procedure da seguire in vista della sospensione dell’acqua programmata per il 13 e 14 aprile, prevista per alcune aree. La sospensione sarà temporanea, con il servizio che dovrebbe riprendere regolarmente durante la giornata.

L'azienda idrica ha fornito un documento con una serie di informazioni e misure da adottare per gli enti locali coinvolti nella maxi sospensione idrica che durerà oltre 24 ore L'Aca, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico sul territorio pescarese e chietino, ha diffuso un vademecum con una serie di consigli e procedure da effettuare per gli enti locali coinvolti nella maxi sospensione idrica del 13 e 14 aprile con ritorno alla normalità durante la giornata del 15 aprile. Ricordiamo che la sospensione idrica interesserà in maniera totale 10 comuni fra cui Cepagatti, Castiglione a Casauria, Torre de Passeri,... 🔗 Leggi su Ilpescara.it Sospensione idrica in 22 comuni e per 250mila cittadini per consentire i lavori Aca sull’Acquedotto GiardinoSospensione idrica in 22 comuni il 13 aprile per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della condotta adduttrice... Sospensione dell'acqua nel centro storico: lavori di miglioramento della rete idricaCAROVIGNO - Il centro storico di Carovigno dovrà fare i conti con otto ore di sospensione idrica il prossimo 5 marzo.