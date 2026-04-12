L' Aca sulla sospensione idrica | Le manovre tecniche hanno evitato disagi più ampi a Spoltore serbatoio svuotato

L'Aca ha comunicato che le manovre tecniche eseguite hanno impedito disagi maggiori durante la sospensione idrica. A Spoltore, il serbatoio è stato svuotato, ma l'azienda afferma che non ci sono state disparità di trattamento tra i diversi comuni interessati. La nota sottolinea che i risultati sono attribuibili esclusivamente alla competenza e alla rapidità di intervento dei propri tecnici.

Tramite una nota, l'Aca chiarisce che non vi è stata alcuna disparità di trattamento tra i comuni: i risultati ottenuti sono frutto esclusivo della professionalità e della tempestività di intervento dei propri tecnici. Il direttore tecnico, Lorenzo Livello, spiega che la manovra realizzata nella.🔗 Leggi su Ilpescara.it Sospensione idrica del 13 e 14 aprile prossimi: Aca incontra le associazioni di categoriaNelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile Aca eseguirà alcuni importanti interventi tecnici sulla condotta adduttrice “Giardino”, una delle... L'Aca incontra le associazioni dei consumatori in vista della maxi sospensione idrica del 13 aprileIn vista della maxi sospensione idrica in 22 comuni del 13 e 14 aprile, Aca ha voluto incontrare le associazioni dei consumatori con il direttore...