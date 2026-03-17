Gli scienziati del Cern di Ginevra hanno annunciato la scoperta di una nuova particella subatomica chiamata Xi_cc+, che si distingue per la sua somiglianza con il protone ma con una massa quattro volte maggiore. La scoperta è avvenuta il 17 marzo 2026 e ha coinvolto ricercatori provenienti da diversi paesi, tra cui l’Italia. La particella rappresenta un passo importante nello studio delle strutture elementari.

Ginevra (Svizzera), 17 marzo 2026 – Una nuova straordinaria scoperta degli scienziati del Cern di Ginevra ha rivelato l’esistenza di una particella subatomica mai vista prima, dalla struttura molto simile a quella del protone ma dal peso quattro volte superiore. Si chiama Xicc+ ed è stata rilevata grazie alla versione aggiornata dell’esperimento LHCb, uno dei principali in funzione presso l’acceleratore Large Hadron Collider (Lhc). Quest’ultimo, attualmente, è coordinato dall'Italia attraverso l’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La nuova particella e le differenze con il protone. La differenza sostanziale tra un protone qualsiasi e Xicc+ è legata alla composizione: il primo è formato da due ‘quark up’ e un ‘quark down’, mentre la seconda dispone sempre di un ‘quark down’ ma sostituisce i ‘quark up’ con due ‘quark charm’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La nuova particella Xi_cc+ simile al protone scoperta al Cern di Ginevra: il ruolo dell'Italia

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