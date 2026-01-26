Scapolan e Candolini condividono i dettagli del successo del Noventa, alla seconda partecipazione al

Noventa blinda la classifica e resta in cima, merito di un percorso straordinario che può contare su nove vittorie su nove. Un cammino impeccabile, reso ancora più magico dai due successi arrivati nell’ultima e penultima giornata di campionato: 16-8 ai danni del Cussignacco la domenica e 14-10 contro la Spilimberghese nel turno del sabato. Elementi che sommati, valgono il premio Fib Top Team, aggiudicato per la seconda volta dopo il primo riconoscimento datato 15 dicembre. A raccontare l’ottimo momento di forma è Francesco Scapolan, allenatore della formazione veneta, che si dice soddisfatto per l’andamento della stagione: “Siamo molto contenti del campionato che stiamo disputando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scapolan e Candolini svelano i segreti del Noventa, al secondo "Fib Top Team"

