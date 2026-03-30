Comunità montane dalla Regione 12,5 milioni di euro | oltre 2,7 a Valtellina e Valchiavenna

La Giunta regionale di Lombardia ha approvato un finanziamento di 12,5 milioni di euro destinato alle Comunità montane, durante la seduta del 30 marzo a Milano. La somma, proposta dall’assessore alla Montagna ed Enti locali, mira a sostenere le attività degli enti e a promuoverne la gestione. Di questa cifra, oltre 2,7 milioni sono stati assegnati alle aree della Valtellina e della Valchiavenna.

Una quota rilevante delle risorse è destinata alla provincia di Sondrio, che complessivamente supera i 2,7 milioni di euro. Nel dettaglio, alla Comunità montana Alta Valtellina vanno 649.000 euro, alla Valtellina di Sondrio 636.021 euro, alla Valtellina di Morbegno 533.634 euro, alla Valchiavenna 521.477 euro e alla Valtellina di Tirano 454.166 euro. "Con questo provvedimento – spiega Sertori – confermiamo l’attenzione di Regione Lombardia verso le Comunità montane, anche alla luce delle ulteriori funzioni conferite negli ultimi anni". L’assessore richiama, tra le competenze, ambiti che spaziano dai mercati all’ingrosso alla mobilità... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Comunità montane, dalla Regione 12,5 milioni di euro: oltre 2,7 a Valtellina e Valchiavenna Articoli correlati Dalla Regione oltre 7 milioni di euro per gli edifici scolastici di UdineSicurezza degli edifici, aggiornamento alle normative e ambienti scolastici più funzionali: sono queste le linee guida che hanno portato... Assistenza e trasporto per studenti con disabilità: dalla Regione Campania un pacchetto da oltre 20 milioni di euroLa Giunta regionale della Campania ha stanziato oltre venti milioni di euro per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.