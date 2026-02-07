Montebelluna | Famiglie con figli disabili ok a 26.300 euro per spese trasporto scolastico e sostegno concreto

Montebelluna ha approvato un aiuto economico di 26.300 euro per le famiglie con figli disabili. La misura copre le spese di trasporto scolastico e offre un sostegno diretto alle famiglie che si trovano ad affrontare le difficoltà legate alla disabilità dei loro figli. La decisione mira a rendere più semplice la quotidianità di chi vive questa realtà e a garantire un sostegno concreto.

Montebelluna si distingue per una misura di sostegno concreto alle famiglie che affrontano quotidianamente le sfide legate alla disabilità infantile: 26.300 euro sono stati stanziati per contribuire alle spese di trasporto scolastico sostenute autonomamente dai genitori. L’iniziativa, approvata nelle scorse ore, rappresenta un intervento significativo da parte dell’amministrazione comunale, che ha individuato una necessità spesso silente e complessa all’interno della comunità. Un’assistenza che va oltre il servizio di trasporto scolastico pubblico, riconoscendo il valore dell’impegno personale ed economico di quei nuclei familiari che, per scelta o necessità, si organizzano in autonomia per garantire ai propri figli l’accesso all’istruzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

