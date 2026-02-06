In Valdarno nasce il collettivo VADDS | primo incontro pubblico sul consumo di suolo con Paolo Pileri

In Valdarno si è tenuto il primo incontro pubblico sul consumo di suolo, promosso dal collettivo VADDS. Le persone si sono riunite per discutere dei problemi legati alla cementificazione, ascoltando anche l’esperto Paolo Pileri. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità e trovare soluzioni concrete per tutelare l’ambiente locale.

Arezzo, 06 febbraio 2026 – Un primo momento pubblico di confronto sul tema del consumo di suolo arriva in Valdarno grazie all’iniziativa promossa dal Collettivo di cittadini indipendenti Valdarno A Difesa Del Suolo (VADDS). L’appuntamento è fissato per venerdì 20 febbraio, alle ore 17, alla Casa del Popolo di Montevarchi (via Burzagli 54), e segna l’avvio ufficiale delle attività del collettivo sul territorio. Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del volume Dalla parte del suolo, l’ecosistema invisibile (Laterza, 2024) di Paolo Pileri, un testo che affronta in modo approfondito la tutela del suolo come risorsa fondamentale e spesso trascurata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Valdarno nasce il collettivo VADDS: primo incontro pubblico sul consumo di suolo con Paolo Pileri Approfondimenti su Valdarno Valle Giornata Mondiale del Suolo, Paolo Pileri (Politecnico Milano): “Destra e sinistra unite nell’aggirare le norme sul consumo” Roberto Fico, primo incontro con la giunta a Palazzo Santa Lucia: “Metteremo in primo piano interesse collettivo” Roberto Fico ha incontrato per la prima volta la giunta regionale presso Palazzo Santa Lucia. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Valdarno Valle Argomenti discussi: Valdarno fiorentino, nasce il Comitato per il No al referendum Giustizia; Consumo di suolo, nasce in Valdarno un presidio civico: primo incontro pubblico del collettivo VADDS; Nasce con la camicia in acqua alla Gruccia; Ospedale del Valdarno: continuano gli incontri di preparazione al parto e gli open day del punto nascita Amico dei Bambini. In Valdarno nasce il collettivo VADDS: primo incontro pubblico sul consumo di suolo con Paolo PileriArezzo, 06 febbraio 2026 – Un primo momento pubblico di confronto sul tema del consumo di suolo arriva in Valdarno grazie all’iniziativa promossa dal Collettivo di cittadini indipendenti Valdarno A Di ... lanazione.it Edoardo è nato con la camicia. Un parto insolito ed emozionanteUna nascita particolarmente dolce all’ospedale della Gruccia di Montevarchi. Edoardo è venuto alla luce avvolto nel sacco amniotico nell’acqua della vasca nativa al punto nascita del Valdarno ... msn.com 1979 Gran Premio della Cecoslovacchia Il commiato di Paolo Pileri dal Motomondiale in sella alla MBA 250 In testa per tutta la gara con Graziano Rossi su Morbidelli alle sue spalle L’ultima staccata al rampino e’ stata fatale, non è entrata la prima marcia e l’a facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.