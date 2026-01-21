La stagione dei Florio | passeggiata raccontata sui Leoni di Sicilia

Da palermotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione dei Florio è un viaggio nella storia di Palermo, narrato attraverso i simboli dei Leoni di Sicilia. Questa famiglia ha lasciato un’impronta indelebile nella città, rappresentando un’epoca di crescita, innovazione e prestigio. Attraverso una passeggiata tra i luoghi legati ai Florio, si ripercorrono le tracce di un passato che ha contribuito a plasmare l’identità della capitale siciliana.

C'è stato un tempo in cui Palermo è stata il centro del mondo; un tempo segnato dal coraggio, dall'ambizione e dal genio di un'unica famiglia. Domenica 1 febbraio, torna "La stagione dei Florio", la passeggiata raccontata Tacus che ripercorre l'epopea di una delle dinastie imprenditoriali più.

“L’alba dei Leoni”, Stefania Auci torna in libreria con le origini della saga dei FlorioDal 13 gennaio, Stefania Auci torna in libreria con

Finita l'attesa per i fan della saga della famiglia Florio: in libreria "L'alba dei Leoni" di Stefania AuciÈ disponibile in libreria il nuovo romanzo della saga della famiglia Florio, intitolato

la stagione dei florioZafferana Etnea, con la presentazione de Il Liberty nella Sicilia dei Florio al via la 3ª stagione del Caffè LetterarioA Zafferana Etnea è iniziata la terza stagione del Caffè Letterario, brillante valore culturale del territorio che opera nel ruolo di catalizzatore di idee, dibattiti e movimenti artistici e funge d ... gazzettinonline.it

la stagione dei florioStefania Auci: «L’alba dei leoni poveri: così nacque il mito Florio»«Nel 1772 ben poco di ciò che avviene nel mondo arriva a Bagnara Calabra sulla costa tirrenica, a una ventina di miglia da Reggio Calabria e a quasi trecento da Napoli. La storia ... ilmattino.it

