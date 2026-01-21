La stagione dei Florio | passeggiata raccontata sui Leoni di Sicilia

La stagione dei Florio è un viaggio nella storia di Palermo, narrato attraverso i simboli dei Leoni di Sicilia. Questa famiglia ha lasciato un’impronta indelebile nella città, rappresentando un’epoca di crescita, innovazione e prestigio. Attraverso una passeggiata tra i luoghi legati ai Florio, si ripercorrono le tracce di un passato che ha contribuito a plasmare l’identità della capitale siciliana.

C'è stato un tempo in cui Palermo è stata il centro del mondo; un tempo segnato dal coraggio, dall'ambizione e dal genio di un'unica famiglia. Domenica 1 febbraio, torna "La stagione dei Florio", la passeggiata raccontata Tacus che ripercorre l'epopea di una delle dinastie imprenditoriali più.

