Dalí Cup | il golf sfida i limiti tra arte moderna e inclusione

Il Modena Golf & Country Club ospiterà domenica 19 aprile la terza edizione della Dalí Cup, un torneo di golf che quest'anno si collega a un progetto culturale nel territorio modenese. L'evento coinvolge giocatori di diverse età e livelli, puntando a unire sport e arte moderna. La manifestazione si svolge in un contesto di inclusione e valorizzazione delle iniziative locali legate alla cultura e al sociale.

Il Modena Golf & Country Club si prepara ad accogliere la terza edizione della Dalí Cup domenica 19 aprile, un evento che quest’anno trasforma il torneo di golf in un trampolino per un ambizioso progetto culturale nel territorio modenese. La manifestazione non sarà solo una sfida sportiva, ma segnerà l’inizio ufficiale del conto alla rovescia per l’apertura, prevista per maggio 2026, di un nuovo polo dedicato all’arte tra Sassuolo e la provincia di Modena, frutto della sinergia tra Lart Universe e Dalí Universe. Sport e inclusione: il nuovo volto del golf modenese. La competizione sportiva si snoderà attraverso due diverse modalità di gioco: una gara che segue i canoni tradizionali e una seconda formula a squadre basata sulla dinamica Louisiana, pensata per aumentare il coinvolgimento dei partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalí Cup: il golf sfida i limiti tra arte moderna e inclusione Notizie correlate Golf, inclusione e arte: nel weekend la terza edizione della Dalí Cup aperta anche ai paralimpiciDopo il successo degli ultimi due anni torna a Modena il torneo di golf della Dalí Cup, alla sua terza edizione. Romanticismo e arte moderna: il dialogo che sfida il tempo al CAMeCDall'11 aprile al 13 settembre 2026, il CAMeC di La Spezia aprirà le porte a un percorso espositivo che intreccia i capolavori del Romanticismo con...