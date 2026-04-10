Dal 11 aprile al 13 settembre 2026, il CAMeC di La Spezia ospiterà una mostra che mette a confronto opere del Romanticismo con quelle di artisti contemporanei. La mostra si svolgerà all’interno delle sale del centro espositivo, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare un percorso che unisce due epoche artistiche diverse. L’esposizione rimarrà aperta fino alla metà del 2026, coinvolgendo il pubblico in un confronto tra passato e presente.

Dall'11 aprile al 13 settembre 2026, il CAMeC di La Spezia aprirà le porte a un percorso espositivo che intreccia i capolavori del Romanticismo con la sensibilità degli artisti contemporanei. La mostra, curata da Elena Volpato, propone un confronto diretto tra le visioni di Friedrich, Constable e Turner e il linguaggio di sette autori moderni, esplorando i legami tra l'infinito, il paesaggio interiore e la natura. Dialogo tra epoche: i maestri dell'Ottocento e le nuove visioni L'esposizione non . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romanticismo e arte moderna: il dialogo che sfida il tempo al CAMeC

Il Romanticismo al CamecPresente e passato dialogheranno nella nuova mostra che sarà allestita al Camec della Spezia dall’11 aprile al 13 settembre, dopo i successi di...

Baglioni e Ultimo al Museo: il dialogo musicale che sfida il tempoIl Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano ospita tra il 28 marzo e il 26 aprile uno spettacolo musicale che celebra la tradizione della canzone...

Temi più discussi: Ripensando il Romanticismo nell’Arte Contemporanea; La Spezia: Ripensando il Romanticismo nell’arte contemporanea al Centro d’Arte Moderna e Contemporanea; Le mostre del weekend, da Adrian Tranquilli e Nicola Pucci a Cao Fei; Andar per mostre in Italia ad aprile 2026, a Milano, Venezia, Roma, Firenze, Bologna. Ecco le migliori.

Romanticismo e forza Dalle icone Blumarine l'arte di essere donnaDire romanticismo è dire arte moderna, cioè intimità, spiritualità, colore, aspirazione verso l'infinito, espressa con ogni mezzo artistico a disposizione sosteneva il poeta Baudelaire. Pronunciare ... ilgiornale.it

Undici nuove opere per la Galleria d'arte moderna di PittiUndici nuove opere dell'Ottocento entrano alle Gallerie degli Uffizi, destinate alla Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti. Si tratta di tre dipinti e due disegni di Giuseppe Bezzuoli, cinque ... ansa.it

“Ripensando il Romanticismo nell’arte contemporanea": qualche anteprima sulla mostra al CAMeC La Spezia - facebook.com facebook