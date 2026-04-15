Dal Vespini un sostegno concreto alle donne vittime di violenza

Un progetto denominato “Vespini” offre un aiuto pratico alle donne che hanno subito violenze. In un momento storico segnato da conflitti e violenze di vario genere, questa iniziativa rappresenta un esempio di sostegno concreto. Le azioni messe in campo mirano a fornire un supporto diretto alle vittime, contribuendo a creare un intervento reale e tangibile contro tutte le forme di abuso.

In un’epoca di guerre e violenze, ci sono gesti che tengono accesa la fiamma della speranza in un futuro migliore, dove la sopraffazione ceda il passo alla solidarietà e alla pace. Gesti come quello del Comitato anziani del Circolo Anziani “Ivo Vespini” di Sala Baganza, che lo scorso 8 marzo ha.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Non servono lividi per parlare di violenza

Donne vittime di violenza. un sostegno concreto: farmaci e visite gratuiteSondrio, 10 marzo 2026 – Botte, soldi con il contagocce, frasi ingiuriose, angherie di varia natura spesso pure davanti ai figli piccoli.

Nuovo presidio anti violenza negli spazi di Ludofficina: "Un aiuto concreto alle donne"Taglio del nastro per il nuovo presidio antiviolenza della rete CHIAMA chiAMA a Molinella alla presenza di Francesco Cappi, presidente associazione...

'Inclusione al centro', dal 20 al 22 febbraio a Foligno un vertice a sostegno degli alunni con disabilitàNon un semplice convegno, ma una vera e propria piattaforma scientifica e culturale sul sistema educativo italiano: dal 20 al 22 febbraio prossimi Foligno ospiterà Inclusione al centro, un evento - ... ansa.it

Sostegno: non un'ora di meno!L’iniziativa Sostegno: non un’ora di meno! Promossa dall’ANIEF ha avuto molte adesioni e numerose sono state le sentenze favorevoli Anche per l’anno scolastico che si è appena concluso le ore di ... disabili.com