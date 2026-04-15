Dal Vespini un sostegno concreto alle donne vittime di violenza
Un progetto denominato “Vespini” offre un aiuto pratico alle donne che hanno subito violenze. In un momento storico segnato da conflitti e violenze di vario genere, questa iniziativa rappresenta un esempio di sostegno concreto. Le azioni messe in campo mirano a fornire un supporto diretto alle vittime, contribuendo a creare un intervento reale e tangibile contro tutte le forme di abuso.
In un’epoca di guerre e violenze, ci sono gesti che tengono accesa la fiamma della speranza in un futuro migliore, dove la sopraffazione ceda il passo alla solidarietà e alla pace. Gesti come quello del Comitato anziani del Circolo Anziani “Ivo Vespini” di Sala Baganza, che lo scorso 8 marzo ha.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Non servono lividi per parlare di violenza
Donne vittime di violenza. un sostegno concreto: farmaci e visite gratuiteSondrio, 10 marzo 2026 – Botte, soldi con il contagocce, frasi ingiuriose, angherie di varia natura spesso pure davanti ai figli piccoli.
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