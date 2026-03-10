Donne vittime di violenza un sostegno concreto | farmaci e visite gratuite

A Sondrio, il 10 marzo 2026, sono state annunciate iniziative di sostegno per le donne vittime di violenza, che includono farmaci e visite gratuite. Le testimonianze indicano episodi di botte, insulti e altre forme di abuso, spesso con i figli presenti. Le autorità stanno attuando misure per offrire aiuto concreto a chi ha subito queste violenze.

Sondrio, 10 marzo 2026 – Botte, soldi con il contagocce, frasi ingiuriose, angherie di varia natura spesso pure davanti ai figli piccoli. Anche in provincia di Sondrio la violenza sulle donne rappresenta da tempo e purtroppo un fenomeno niente affatto sporadico, con oltre 150 casi (quelli emersi, denunciati e presi in carico, va precisato, perché il numero di chi sta ancora subendo in silenzio è ben più elevato) nell’ultimo anno. Misure di protezione e sostegno. Casi emersi, denunciati e presi in carico, va precisato, perché il numero di chi sta ancora subendo in silenzio è ben più elevato. Oltre alle forme di accoglienza e protezione della composita Rete Provinciale antiviolenza coordinata dal Comune di Sondrio, ora vi è una recente novità che arriva da Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

