Dal sogno al segno La mostra di Innocenti

Una grande mostra dedicata all’arte di Roberto Innocenti si svolge in due sedi espositive, il Castello dell’Acciaiolo e la Biblioteca comunale di Scandicci. L’esposizione presenta opere che combinano elementi di realtà e fantasia, creando un percorso tra i sogni e i segni. La rassegna rimarrà aperta fino a una data da definirsi, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare i lavori dell’artista in un contesto che valorizza la sua sensibilità e la sua tecnica.

Tra realtà e fantasia, l’arte raffinata di Roberto Innocenti è protagonista di una grande mostra che inaugura realizzata in parallelo in due sedi espositive: al Castello dell’Acciaiolo e alla Biblioteca comunale di Scandicci. “Dal sogno al segno. Le fiabe che ci guardano, le case che ci ricordano, la storia che ci guida” inaugura sabato alle ore 15.30 (al Castello dell’Acciaiolo) alla presenza dell’artista e propone un viaggio nell’arte e nella carriera di uno dei più talentuosi illustratori italiani che si è affermato anche all’estero. Roberto Innocenti, unico illustratore italiano insignito con il prestigioso Premio Hans Christian Andersen, ha saputo rappresentare le più celebri favole tradizionali, arricchendole e intrepretandole con il suo punto di vista sempre critico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal sogno al segno. La mostra di Innocenti A Rural Cleaning Lady Hid In The Company For Years—Then Her 3 CEO Sons Exposed Her Identity! A Scandicci dal “Sogno” al “Segno”di Marco Milano Al Castello dell’Acciaiolo e alla Biblioteca di Scandicci al via la mostra dedicata a Roberto Innocenti, l’unico illustratore... Leggi anche: All’hub Too Lele Sangalli chiude "Oggi studio, domani fatturo!" e inaugura la mostra "Dal valore al segno"