A Scandicci dal Sogno al Segno

A Scandicci, presso il Castello dell’Acciaiolo e la Biblioteca comunale, è stata inaugurata una mostra dedicata a Roberto Innocenti, illustratore italiano riconosciuto con il premio Andersen. L’esposizione presenta una selezione di sue opere, valorizzando il suo percorso artistico e le sue tecniche di illustrazione. L’evento si inserisce in un calendario culturale locale e rimarrà aperto fino a una data ancora da comunicare.

di Marco Milano Al Castello dell’Acciaiolo e alla Biblioteca di Scandicci al via la mostra dedicata a Roberto Innocenti, l’unico illustratore italiano insignito del prestigioso premio Andersen. La mostra realizzata dal Comune di Scandicci con Lucca Crea e Lucca Comics & Games visitabile sino al prossimo 17 maggio, ad ingresso gratuito, si presenta come l’insieme di realtà e fantasia, dove l’arte raffinata di Roberto Innocenti è protagonista di una grande mostra realizzata in parallelo in due sedi espositive. Il titolo dell’evento artistico “Dal sogno al segno. Le fiabe che ci guardano, le case che ci ricordano, la storia che ci guida” è significativo della mostra che propone un viaggio nell’arte e nella carriera di uno dei più talentuosi illustratori italiani che si è affermato anche all’estero.🔗 Leggi su Ildenaro.it Oroscopo Branko: le previsioni segno per segno per la settimana dal 1 al 7 aprile 2026Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale.