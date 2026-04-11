Landini candidato alle primarie? Renzi | Cgil non sostituisce il centrosinistra

Il segretario generale della confederazione sindacale ha dichiarato che il sindacalista interessato alle primarie ha sempre affermato di non voler partecipare alla competizione, ma ha comunque la libertà di farlo se lo desidera. La posizione di Renzi, ex leader politico, è stata chiaramente comunicata, sottolineando che la confederazione non assume il ruolo di rappresentante del centrosinistra nelle scelte politiche. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui possibili candidati o sulle dinamiche interne.

“Se Maurizio Lannini vuole correre alle primarie, cosa che lui ha sempre detto di non voler fare, ha tutto il diritto di farlo. Ma una cosa è correre alle primarie e scegliere, altra cosa è consegnare il centrosinistra alla Cgil, lei capisce che chi come me ha altre idee, non lo farà mai. Quindi se Landini vuole correre alle primarie è il benvenuto come tutti, ma certo non è che si sostituisce il centrosinistra con la Cgil”. “Il punto politico è che la Meloni è in crisi. Ormai lo dicono tutti, ma la gente che non vuole votare la Meloni dice; io non voto Meloni, ma voi chi siete? Quali sono le vostre idee? Ecco perché servono le primarie delle idee oggi, vale a dire partire dalle proposte concrete, dai progetti, e poi serviranno i leader o un leader o una leader e quindi chi avrà più voti sarà designato”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Centrosinistra dritto alle primarie. Il candidato si sceglierà cosìIeri a mezzanotte è scaduto il termine ultimo per presentare le candidature alle primarie per scegliere il candidato a sindaco del centrosinistra.

Reggio Calabria, Mimmo Battaglia candidato unico Pd alle primarie del centrosinistraMimmo Battaglia è il candidato unico del Partito democratico alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Reggio Calabria.

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Renzi: «Landini a primarie? Ok, ma Cgil non sostituisce centrosinistra»Se vuole correre è il benvenuto come tutti... Roma, 11 apr. (askanews) - Se Maurizio Lannini vuole correre alle primarie, cosa che lui ha sempre detto di non ... ilmattino.it

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"I giovani hanno votato per difendere la Costituzione": per Maurizio Landini, l’esito del referendum consegna un segnale politico preciso all’esecutivo. Dal Comitato società civile per il No al referendum, riunito a Roma, il segretario generale della Cgil lega il ris x.com